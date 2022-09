Liz Truss wird britische Premierministerin

In Frankreich viel Staub aufgewirbelt

Von Margaret Thatcher ist in Erinnerung, dass sie dem deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit ihren Stöckelschuhen unter dem Tisch ins Schienbein trat und lautstark „Geld zurück“ von der EU ertrotzte: „I want my money back“. Liz Truss ist wenigstens nicht in der EU, brachte es aber dennoch fertig, noch vor Amtsantritt in Frankreich viel Staub aufzuwirbeln. Auf die Frage, ob Macron Freund oder Feind sei, antwortete sie im Gerichtsjargon: „Die Jury hat noch nicht gesprochen.“ Frankreichs Partner in der EU rückten sofort aus, um Paris zu beruhigen.