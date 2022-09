Gebrauchtwagen 7600 Euro teurer als vor Pandemie

Durchschnittlich 27.472 Euro müssen Autokäufer für den Gebrauchtwagen in Österreich ausgeben, wie aus dem aktuellen AutoScout24 Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) hervorgeht. „Noch immer ist kein Ende des Preiszuwachses in Sicht. Vor der Pandemie im August 2019 kostete der Wagen aus zweiter Hand noch 19.859 Euro, also um 7.600 Euro weniger. Aber auch vor einem Jahr, im Sommer 2021, lagen die Durchschnittskosten noch um 3.700 Euro unter dem aktuellen Preisniveau“, erläutert Alexander Vysek, Head of Sales der Online-Autobörse in Österreich.