„Als Rallyefahrer bin ich halt gescheitert“

Das Handy ließ er läuten, Nachrichten unbeantwortet. Er genoss seinen sechsten Sieg in der GT-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans lieber mit seinen Kollegen bei einem Bier an der Boxenmauer. Nach dem Trubel vor über 300.000 Fans ist Richard Lietz froh, wieder daheim in Ybbsitz zu sein: „Ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, hab lieber meine Ruhe.“ Die „Krone“ durfte den 41-Jährigen aber in seiner Heimat besuchen...