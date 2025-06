„Einfach nicht lesen – sonst wirst du verrückt“

Ein kleines Mädchen stimmt an, binnen Sekunden wird es in der Sporthalle Steigenteschgasse richtig laut, schreien 140 sportbegeisterte Kinder: „Jakob Pöltl, Jakob Pöltl!“ „Sehr cool und unerwartet, das passiert sogar in der NBA nur den absoluten Fan-Lieblingen – und so einer war ich noch nicht“, lachte der 29-Jährige, nachdem er beim Besuch seines Camps euphorisch begrüßt worden war.