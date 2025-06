Beschuldigter IS-Fan (15) saß ein Jahr in Klasse

Prozess gegen Westbahnhof-Terrorverdächtigen am 21. Juli

In einem anderen brisanten Fall ging dies weit schneller. Hier ist der beschuldigte Jugendliche im Gegensatz zum Korneuburger Fall in U-Haft geblieben. Die Polizei nahm den zur Tatzeit ebenfalls 14-Jährigen im Februar 2025 fest. Der IS-Sympathisant soll einen Terroranschlag am Wiener Westbahnhof geplant haben. Jetzt, nur vier Monate später, stehen Anklage und Verhandlungstermin fest, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn der „Krone“ bestätigt. Am 21. Juli wird dem mittlerweile 15-Jährigen der Prozess gemacht, unter anderem wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat durch Sprengmittel. In beiden Fällen gilt die Unschuldsvermutung.