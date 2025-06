Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Cookie (sieben Jahre) ist bei vertrauten Personen ein freundlicher und offener Hund, der sich stark an seine Bezugspersonen bindet. Mit „seinen Menschen“ geht er durch dick und dünn und ist ein Freund zum Pferde stehlen. Auch ist er sehr aktiv und sportlich – den Agility-Parcours meistert er mit Begeisterung und voller Elan. Cookie beherrscht die Grundkommandos einwandfrei und auch das Tragen eines Maulkorbes kennt er bereits. An der Leine zieht er in stressigen Situationen noch, in ruhiger Umgebung funktioniert das Gehen an lockerer Leine allerdings schon recht gut. Interessenten melden sich bitte unter 01/73 41 10 20 oder hundevergabe@tierquartier.at