Brüder im Geiste | Klares und unklares Bekenntnis

Klares und unklares Bekenntnis. Auch wenn in der ÖVP - siehe Landeshauptmann Stelzer in Oberösterreich und Landeshauptmann-Kandidat Mattle in Tirol - die Stimmen lauter werden, die die Russland-Sanktionen hinterfragen: Der Bundesparteiobmann bleibt strikt auf Kurs, legte im Sommergespräch ein klares Bekenntnis zu den Sanktionen ab, nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass bei deren Aufhebung oder Aufweichung auch niemand eine Garantie gäbe, dass wir nicht weiter am Gängelband Russlands wären. So klar das Bekenntnis zu den Sanktionen, so unklar das Bekenntnis zum Klimaschutz. Angesprochen auf schwere österreichische Versäumnisse in der CO2-Reduzierung fiel der ÖVP-Chef in den Verteidigungsmodus a la Ludwig (siehe oben) zurück. Als wäre alles in Ordnung. Ja, wirklich kein Wunder, wenn sich mehr und mehr Bürger von der Spitzenpolitik für blöd verkauft fühlen.