Gegen Deutschland

„Jeder von uns hat nur Rot-Weiß-Rot im Kopf“

Sport-Mix
24.10.2025 06:30
Österreich gegen Deutschland: Das Duell verspricht immer epische Schlachten.
Österreich gegen Deutschland: Das Duell verspricht immer epische Schlachten.(Bild: HANNES_JIRGAL)

2014 unterlagen Österreichs Footballer im EM-Finale in Wien unglücklich Deutschland. Elf Jahre später, in denen es kein Duell gab, prallen die beiden Erzrivalen nun am Samstag im EM-Halbfinale erneut aufeinander. Österreich kommt als regierender Europameister nach Krefeld. Headcoach Sommer würde auf seiner persönlichen Liste gerne einen bestimmten Punkt abhaken können.

Österreich gegen Deutschland im American Football. Da war doch was? Ja. Das Finale der Heim-EM 2014 vor 27.000 Fans im Happel-Stadion verlor Österreich in der zweiten Verlängerung äußerst unglücklich mit 27:30.

Porträt von Felix Cerny
Felix Cerny
