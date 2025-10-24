„Jeder von uns hat nur Rot-Weiß-Rot im Kopf“

2014 unterlagen Österreichs Footballer im EM-Finale in Wien unglücklich Deutschland. Elf Jahre später, in denen es kein Duell gab, prallen die beiden Erzrivalen nun am Samstag im EM-Halbfinale erneut aufeinander. Österreich kommt als regierender Europameister nach Krefeld. Headcoach Sommer würde auf seiner persönlichen Liste gerne einen bestimmten Punkt abhaken können.