Lebensmittelräuber würgten 17-jährigen Mitarbeiter

Mitarbeiter eines Klagenfurter Lebensmittelmarktes wollten am Donnerstag zur Mittagszeit ein Pärchen aufhalten, das, ohne zu zahlen, das Geschäft verlassen hatte. Daraufhin gingen sie jedoch zum Angriff über.
Die 32-jährige Slowenin und ihr Kumpane, ein 42-jähriger Klagenfurter, wollten am Donnerstag um 11.30 Uhr den Trubel zur Mittagszeit in einem Lebensmittelmarkt für einen besonders günstigen „Einkauf“ nutzen. Doch die Mitarbeiter waren aufmerksam.
Frau würgte Mitarbeiter
„Sie wurden von Mitarbeitern mit Lebensmitteln, die nicht bezahlt waren, vor dem Markt angehalten“, berichtet die Polizei. Um flüchten zu können, begann die Slowenin plötzlich, einen 17-jährigen Bediensteten des Geschäfts zu würgen. Die beiden ergriffen daraufhin die Flucht.
Fahndung war erfolgreich
„Beide Verdächtigen konnten von der Polizei im Zuge von Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später unabhängig voneinander im Stadtgebiet angehalten und einvernommen werden“, so die Polizei weiter. Die beiden Lebensmittelräuber wurden auf freiem Fuß angezeigt, das 17-jährige Würgeopfer blieb zum Glück unverletzt.
