Lebensmittelräuber würgten 17-jährigen Mitarbeiter

Frau würgte Mitarbeiter

„Sie wurden von Mitarbeitern mit Lebensmitteln, die nicht bezahlt waren, vor dem Markt angehalten“, berichtet die Polizei. Um flüchten zu können, begann die Slowenin plötzlich, einen 17-jährigen Bediensteten des Geschäfts zu würgen. Die beiden ergriffen daraufhin die Flucht.