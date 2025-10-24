Auch die Promis sind voll im Tennis-Fieber

Fast jeden Tag ein volles Haus, seit Mittwoch bis zum Ende des Turniers ist die Wiener Stadthalle ausverkauft – mit 9800 Tennisfans pro Tag. Unter diesen befinden sich wie jedes Jahr zahlreiche Prominente. Von Ralf Rangnick über Andreas Gabalier bis zu Sophia Thomalla und Daniel Tschofenig.
Montag hatte Skisprung-Gesamtweltcupsieger Daniel Tschofenig vorbeigeschaut. Am Mittwoch kam mit Felix Neureuther ein ehemaliges Alpin-Ass. Turnierdirektor Herwig Straka freute sich auch über den Besuch von Tennis-Manager-Guru Ion Tiriac. „Das ist wie ein Ritterschlag, wenn der ein 500er anschaut.“
