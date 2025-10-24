Arnautovic auf Krücken: „Er hat starke Schmerzen“

Große Sorge um Marko Arnautovic: Der ÖFB-Star verletzte sich beim Europa-League-Spiel von Roter Stern Belgrad in Braga. „Er hat starke Schmerzen“, schildert Trainer Vladan Milojevic.
Der 36-Jährige musste am Donnerstag beim 0:2 (0:1) des serbischen Meisters in Portugal in der 37. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Zuvor war er von einem Braga-Verteidiger mit dem Knie am linken Oberschenkel getroffen worden.
Arnautovic lag mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt von zwei Betreuern, ohne sein linkes Bein zu belasten, vom Rasen humpelte. Beim Verlassen des Stadions war „Arnie“ dann auf Krücken angewiesen – kein gutes Zeichen!
Entscheidungsspiele stehen bevor
Noch gibt es keine genaue Diagnose, am Freitag wird Österreichs Teamspieler genauer untersucht.
Ein längerer Ausfall wäre ein herber Rückschlag für das ÖFB-Team. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick absolviert seine Entscheidungsspiele in der WM-Qualifikation am 15. November auf Zypern und drei Tage später in Wien gegen Bosnien-Herzegowina.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.