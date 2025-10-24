Vorteilswelt
Große Sorge um ÖFB-Ass

Arnautovic auf Krücken: „Er hat starke Schmerzen“

Europa League
24.10.2025 06:42
Marko Arnautovic geht auf Krücken aus dem Stadion.
Marko Arnautovic geht auf Krücken aus dem Stadion.(Bild: Krone KREATIV/EPA/ANDREJ CUKIC, x.com/sportske)

Große Sorge um Marko Arnautovic: Der ÖFB-Star verletzte sich beim Europa-League-Spiel von Roter Stern Belgrad in Braga. „Er hat starke Schmerzen“, schildert Trainer Vladan Milojevic.

Der 36-Jährige musste am Donnerstag beim 0:2 (0:1) des serbischen Meisters in Portugal in der 37. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt werden. Zuvor war er von einem Braga-Verteidiger mit dem Knie am linken Oberschenkel getroffen worden.

Arnautovic lag mehrere Minuten mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt von zwei Betreuern, ohne sein linkes Bein zu belasten, vom Rasen humpelte. Beim Verlassen des Stadions war „Arnie“ dann auf Krücken angewiesen – kein gutes Zeichen!

Entscheidungsspiele stehen bevor
Noch gibt es keine genaue Diagnose, am Freitag wird Österreichs Teamspieler genauer untersucht.

Ein längerer Ausfall wäre ein herber Rückschlag für das ÖFB-Team. Die Truppe von Teamchef Ralf Rangnick absolviert seine Entscheidungsspiele in der WM-Qualifikation am 15. November auf Zypern und drei Tage später in Wien gegen Bosnien-Herzegowina.

