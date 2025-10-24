Junge sehen Neutralität weniger als Identität

Jedoch habe sich dies seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 wieder geändert. Vor der „Zeitenwende“ sei Krieg in der öffentlichen Wahrnehmung ein Thema der Vergangenheit gewesen, erklärte Senn: „Wenn Krieg der Vergangenheit angehört, ist auch die Neutralität wenig relevant, weil sie immer in Bezug auf kriegerische Auseinandersetzungen steht“. Die junge Generation sei in den prägenden Jahren ihrer politischen Sozialisation dementsprechend wenig mit der Neutralität in Berührung gekommen.