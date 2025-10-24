„Wie Vampir“: Frau nach Zungenbiss freigesprochen

Angeklagter wirft 29-Jähriger Racheplan vor

Die angeklagte Wienerin war bislang immer als Opfer von Gewalt im Gerichtssaal gestanden. Diesmal jedoch saß sie selbst auf der Anklagebank. Laut Staatsanwaltschaft soll sie im Februar ihrem Bekannten bei einem unfreiwilligen Kuss einen Teil der Zunge abgebissen haben. „Als wollte sie mir wie ein Vampir die Zunge abreißen“, warf der pensionierte Türke (47) der jungen Frau vor. Für den Zweitangeklagten ist klar: „Sie ist schon mit dem Plan zu mir gekommen, mir zu schaden.“