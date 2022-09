Cessna-Crash: Trauer um Wahlkärntner & Moik-Freund

Trauer in der deutschen Karnevalshochburg Köln und auch im Kärntner Gitschtal! Der Industrielle Peter Griesemann (72) aus der Domstadt am Rhein hat jene österreichische Cessna gesteuert, die im Blindflug durch halb Europa unterwegs war und in die Ostsee stürzte. Der Deutsche besaß eine Eigenjagd und Immobilien in Weißbriach (Hermagor), als Wahlkärntner war er auch Gesellschafter der Liftgesellschaft.