Reportage: Die „Krone“ im Eurofighter-Cockpit

An zwei bewaffneten Wachen vorbei, die Handys und Laptops wurden längst abgenommen, führen Einzelschleusen in eines der geheimsten Gebäude des Bundesheeres: in das Simulatorzentrum mitten im Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Hier steht das modernste, komplexeste und teuerste Ausbildungsgerät, das das Bundesheer betreibt.