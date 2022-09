Drei irische Schwestern bei Gewalttat gestorben

Was sich in der Nacht auf Sonntag genau in dem Wohnhaus im Vorort Tallaght abspielte, blieb zunächst unklar. Polizisten und Polizistinnen, die dort im Einsatz waren, beschrieben den Vorfall als gewaltsam und traumatisierend. Zwei Kinder und eine Jugendliche wurden noch in der Nacht von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, erlagen dort aber ihren Verletzungen.