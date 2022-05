Versuchter Mord: 18 Jahre Haft für Ehemann

Wegen versuchten Mordes ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 41-Jähriger zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll seiner Ehefrau in Villach tiefe Schnittverletzungen an der Kehle, sowie am restlichen Körper zugefügt haben. Im Vorfeld gab es einen Streit um eine etwaige Trennung des Paares. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.