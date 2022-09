Keine Leidenschaft ohne Freiheit

Die Neubaustraße in Lustenau ist eine schmale Wohnstraße - mehr Weg als Straße -, die sich entlang des steil aufschießenden Rheindamms schnurgerade dahinzieht. Auf dem Damm schlummert das Geleise des Rheinbähnles seinen Dornröschenschlaf - die ehemalige Güterbahn der Rheinregulierung. Grasnarben wachsen zischen den Schwellen, die ersten Herbstblumen. „Als Kinder sind wir noch oft auf die Güterwagen aufgesprungen, weil das Zügle so langsam fuhr. Natürlich war das streng verboten“, sagt Evi Hagen, die ich im Garten ihres Elternhauses treffe. Die Mama ist auch dabei, bringt Kaffee und Sckokokekse, die sofort in der Sonne zerlaufen. So schnell kann ich sie gar nicht verputzen. „Ich stelle sie lieber wieder in den Kühlschrank“, meint die Mama. Sie ist die Generation, die noch Entbehrung kannte, ihre Wünsche nicht leben durfte - anders als wir, die lange nach dem Krieg aufgewachsen sind. Evi Hagen ist klassische Grundschullehrerin in der Volksschule Kirchdorf, hat sich aber von Beginn ihrer Ausbildung an intensiv mit reformpädagogischen Schulkonzepten nach Maria Montessori beschäftigt.