Kinder eroberten Polizeikaserne in Krumpendorf

Vor zehn Jahren bekam Kärnten eine eigene Polizeidirektion, denn davor gab es nur eine zentrale Direktion in Wien. Dieses Jubiläum wurde nun am Freitag in der Polizeikaserne Krumpendorf gefeiert. „Wir sind auch ein bisschen von der Begeisterung und dem Ansturm überrascht“, lacht Rainer Dionisio, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion Kärnten. „Es dürften alleine am Vormittag schon einige Hundert Menschen gewesen sein.“