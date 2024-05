Das Hafenfest startete mit einem Besucherrekord

Von einem mehr als gelungenen Start in das viertägige Alpen-Adria Hafenfest kann man wohl sprechen. Zu Christi Himmelfahrt verzeichneten die Veranstalter in der Klagenfurter Ostbucht einen Besucherrekord. Kein Wunder – nach den verregneten Tagen genossen die Klagenfurter sowie Besucher aus dem In- und Ausland das sonnige Wetter und die sommerliche Atmosphäre am Wörthersee. Die „Kärntner Krone“ nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch das bunte Treiben. Und eines ist klar: Es gibt auch heuer viel zu entdecken. Besonders beliebt ist die kulinarische Meile an der Seepromenade – hier gibt es für jeden Geschmack etwas: Spaghetti, Canneloni, heimische Qualitätsprodukte wie ein Glundnerbrot, aber auch Würstl sowie italienische Jause, Calamari in unterschiedlichen Varianten und Süßes in Form von Baumkuchen, Palatschinken und Waffeln.