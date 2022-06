Huseyn verzweifelt: „Wieso darf ich nicht zurück?“

Zur Erinnerung: Der 13-Jährige wurde mit seinen Eltern in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in seine frühere Heimat Aserbaidschan abgeschoben. Die Salimovs lebten seit 2016 in Salzburg, hatten sich bestmöglich integriert. Die Mutter besuchte fleißig Deutschkurse. Sohnemann Huseyn ging auf die Mittelschule Campus Mirabell und ist ein begnadeter Tischtennis-Spieler. „Er ist in Salzburg der Beste in seiner Altersklasse“, sagt sein Trainer Michael Pichler vom UTTC Salzburg. Die unerwartete Abschiebung der Familie löste nicht nur bei seinem Verein große Bestürzung aus.