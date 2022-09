Keine Geduld auf beiden Seiten: das Storno-Problem

Freilich sind auch die Uber-Fahrer in dem angebotenen Preissegment am Limit unterwegs und sondieren sehr genau, ob sich der Aufwand lohnt oder nicht. Doch sollten sich die Probleme dahingehend nicht auf ein gesünderes Maß einpendeln, drohen weitere Diskussionen über die Vorgangsweise der Mietwagenanbieter. Es gibt aber auch das umgekehrte Phänomen zu beobachten, das wiederum die Fahrer zur Verzweiflung bringt. „Auch die Stornierungen seitens der Fahrgäste häufen sich. Manchmal habe ich das Gefühl, das alles ist einfach nur ein blödes Spiel.“ Racheaktionen durch viel zu oft stehen gelassene Kunden seien möglich, meint Albin, er zeigt dafür auch ein gewisses Maß an Verständnis. „Es gibt welche in der Datenbank, die stornieren Bestellungen, als wäre das ihr Hobby. Bei einigen wissen wir Fahrer es und nehmen auch kaum noch was an. Aber wenn man selbst oft stehengelassen wurde, dann will man sich vielleicht so dagegen auflehnen - ich weiß es auch nicht.“