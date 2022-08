Unsagbar viel Geld | Der gute Russe

Der gute Russe. Angesichts des aktuellen - und im Wesentlichen berechtigten - Russen-Bashings rückt der Tod von Michail Gorbatschow ins Bewusstsein, dass es auch ganz andere Russen als Wladimir Putin und die ihm treu ergebenen Horden gibt. Beziehungsweise: gab. Das waren Zeiten, als das völlig erstarrte Sowjet-System in den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts plötzlich aufzubrechen begann - im Wesentlichen vorangetrieben von Gorbatschow. In unserer heutigen Ausgabe erinnert „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz, der Gorbatschow auch zu Interviews getroffen hat, an die historischen Leistungen des letzten sowjetischen Präsidenten. An seine Stärken, aber auch an die Schwächen und Fehler. Seinitz schreibt: „Gorbatschow bleibt als der tragische Held des Scheiterns in Erinnerung. Er wollte die Welt zum Besseren verändern - vergeblich.“ Er wurde zum Vater der deutschen Einheit, er nahm der Welt die Angst vor einem Atomkrieg. Doch in seiner Heimat gilt er als Totengräber des Imperiums. Seinitz: „Heute werden die Uhren von dem personifizierten Anti-Gorbatschow zurückgedreht.“ Und er meint, es sei ein böser Witz der Geschichte, dass „Gorbatschows Ideale von Frieden und Gewaltlosigkeit gerade zu seinem Lebensende von seinem eigenen Land mit Füßen getreten werden“. Wie wahr. Aber vielleicht darf man ja doch ein Fünkchen Hoffnung hegen, dass ein mit seinem Ukraine-Krieg scheiternder Putin von einem weniger kriegerischen und menschenverachtenden Nachfolger abgelöst wird? Der nächste gute Russe - wohl nur ein Traum.