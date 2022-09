Typ-1-Diabetes: Jugendliche in der Krise

In der Pubertät verschlechtert sich die Krankheit oft

An der Schwelle zum Erwachsensein tauchen neue Probleme auf. In der Pubertät lehnen sich etliche Jugendliche gegen die Eltern auf, welche sich bislang um die Krankheit gekümmert haben. Sie wollen die Therapie selbst in die Hand nehmen, was mitunter in einer Verschlechterung der Stoffwechsellage resultiert.