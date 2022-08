NATO-Truppenabzug: Taliban feiern ersten Jahrestag

Vor genau einem Jahr verließen die letzten Truppen der USA und ihrer Verbündeten Afghanistan. Ein Jahr ist es also auch her, dass die radikalislamischen Taliban wieder an den Schalthebeln der Macht sitzen. Die Islamisten erklärten den Mittwoch zum nationalen Feiertag, schon am Vorabend erhellte Feuerwerk den Himmel über der Hauptstadt Kabul.