„Es war ein sehr dunkles Jahr für Afghanistan“

Viele in Afghanistan fürchten den nahenden Winter. Das Land hat kein Geld, eine humanitäre Katastrophe droht.

Ja, die Menschen sind arm, die Menschen sterben und es zieht eine Hungerkatastrophe auf. Ich hoffe, die internationale Gemeinschaft vergisst nicht auf Afghanistan. Aber wir müssen einen Mechanismus finden, der den Taliban die Kontrolle über diese Hilfsmittel entzieht. Denn die verteilen Geld und Medikamente nur an ihre Kämpfer, es kommt nie bei den Menschen an. Ein Beispiel: Wir hatten im Süden Afghanistans zwei schwere Erdbeben. Es gab tonnenweise Hilfsmittel - doch die kamen nie im Süden an. Wo ist das ganze Geld? Wenn es die Taliban schon behalten, warum nutzen sie es nicht, um die Wirtschaft in Gang zu bringen? Weil sie sich nicht um die Menschen kümmern. Und weil sie keine Ahnung haben, wie man eine Regierung führt.