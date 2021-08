Hier verlässt der letzte US-Soldat Afghanistan

Kurz nach den Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon am 11. September 2001 bereiteten sich CIA-Agenten auf einen Einsatz in Afghanistan vor, der die USA schließlich 20 Jahre beschäftigen sollte. Die CIA veröffentlichte erst vor zwei Jahren Fotos, wie die Spezialeinheit der Operation „Jawbreaker“ in das Land am Hindukusch ankam. Ein Beamter trug dabei eine Kappe mit der Aufschrift „New York“, um „die Bedeutung der Mission des Teams“ zu unterstreichen, wie die CIA damals berichtete.