Friedensnobelpreisträger Gorbatschow ist gestorben

Michail Gorbatschow soll laut Informationen am Dienstag im Krankenhaus verstorben sein. Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS mit Verweis auf das Zentralklinikum in Moskau, wo sich Gorbatschow in der letzten Zeit befand. „Michail Sergejewitsch Gorbatschow ist heute Abend nach schwerer und langer Krankheit verstorben“, hieß es in einer Meldung. Beim Klinikum handelt es sich um die wichtigste medizinische Einrichtung der russischen Präsidialverwaltung. Berichten zufolge litt er an einer Nierenkrankheit.