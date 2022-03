Eigene, orthodoxe Welt: Das ewige Rätsel Russland

Liberalismus nur in Ansätzen unter Gorbatschow

Schwer wiegt das bleierne Gewicht der reaktionären Orthodoxen Kirche, diese Spaltung zur „lateinischen“ Kirche. Modernisierungsimpulse kamen immer nur aus der Ideenwelt des Westens, stoßweise, bevor das Reich dann wieder in Stagnation fiel: Zar Peter I., der den Russen die Bärte abschnitt und sie in westliche Kleidung zwang; oder die deutsche Prinzessin Sophie von Anhalt-Zerbst, die als Zarin Katharina II. einen Hauch von Aufklärung brachte; oder Lenins Marxismus. Den Liberalismus hat das Reich nie erlebt, außer in Ansätzen unter dem „Westler“ Gorbatschow („Glasnost“).