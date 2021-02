Michail Gorbatschow wird 90: Held des Rückzugs

26. April 1986: Die Atomkatastrophe von Tschernobyl. Was bei uns über Schwedens Nuklearwarndienst sofort klar war, wurde in der Sowjetunion verheimlicht. Selbst der Kremlchef wurde von Kiew über das Ausmaß im Unklaren gelassen. Dieser Schock muss jener Zeitpunkt gewesen sein, zu welchem Gorbatschow klar wurde, dass das ganze Sowjetsystem schon todkrank war. Von da an hieß es: strategischer Rückzug auf allen Linien, beginnend aus Afghanistan, um zu retten, was noch zu retten ist.