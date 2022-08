Sportlerin postet Foto, dann platzt ihr der Kragen

Bei der Schwimm-EM in Rom hatte Linda Cerruti noch viel zu lachen. In ihrer Heimat hatte sie gleich acht Medaillen abgeräumt. Diese präsentierte die 28-Jährige stolz in den sozialen Medien, doch die Reaktionen darauf sorgen für Frust bei der Synchronschwimmerin. Sie sei „fassungslos und angewidert“.