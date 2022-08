Fünf Kinder unter sechs: Der ganz normale Wahnsinn

Keine Pause für Mama: „Die finden mich. Überall!“

Und wie ist das Leben mit fünf kleinen Kindern so? Bunt, laut, lustig, viel Arbeit – und manchmal ganz schön herausfordernd! Wenn man an die 15 bis 20 Windeln denkt, die bei drei Wickelkindern täglich gebraucht werden. Oder an die Notwendigkeit einer neuen Familienkutsche, die neben drei Kindersitzen und zwei Babyschalen auch Platz für einen Zwillingswagen und einen Buggy bieten muss.