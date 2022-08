Vor Team-Cut: Platzgummer verliert mit Giants

Football-Legionär Sandro Platzgummer ist im letzten Saison-Vorbereitungsspiel seines NFL-Teams New York Giants am Sonntag gegen den Stadtrivalen Jets noch einmal zum Einsatz gekommen. Der Tiroler Runningback erhielt bei der 27:31-Niederlage der Giants dreimal den Ball, was er zu zwei Läufen über gesamt acht Yards und zu einem gefangenen Pass über 15 Yards verwertete.