Samsung erfindet mit Bill Gates die Toilette neu

Microsoft Mitgründer Bill Gates hatte 2011 die „Reinvent the Toilet“-Challenge ins Leben gerufen. Das Ziel: eine Toilette zu entwickeln, die menschliche Fäkalien sicher und effektiv entsorgen kann. Im Samsung Advanced Institute of Technology, dem Forschungs- und Entwicklungszweig des Elektronikkonzerns, begannen die Arbeiten an der „neu erfundenen“ Toilette 2019 - und gipfelten nun, drei Jahre später, in der Entwicklung eines erfolgreich getesteten Prototyps, „der sicher und für den Gebrauch im Haushalt konzipiert ist“, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.