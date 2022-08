Schlepper brachte vier Inder mit Lkw nach Kärnten

Die sofort alarmierte Polizei machte sich auf die Verfolgung und holte den Lkw in Salzburg ein. „Auf der Tauernautobahn bei Flachau konnte die Streife den Lkw anhalten“, berichtet die Polizei. „Der bosnische Lenker wurde gleich verhaftet.“ Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass die vier indischen Staatsbürger mehrere Tausend Euro an verschiedene Schlepper gezahlt hatten. Diese sollten sie von Indien über Serbien in mehrere europäische Länder bringen.