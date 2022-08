Eine schwarze Zukunft für Rendi-Wagners SPÖ?

6. „Laufe nicht dorthin, wo der Ball ist, sondern wo er hinkommen könnte.“ Diese Fußballerweisheit ignoriert die SPÖ. Sie spielt lieber Rudelfußball und schimpft über das, worüber alle schimpfen. Über die Regierung natürlich. Was zugegeben verlockend ist. Doch hat die SPÖ in den letzten Jahrzehnten in Summe gerechnet über eine Million Stimmen an die FPÖ verloren. Ein Plan für eine Rückholaktion? Fehlanzeige.