Linzer Wirt: Mit dem Dalai Lama gemeinsam an Bord

Unverhofft kommt oft. Da war Günter Hager, Wirt vom „Josef“ in Linz, schon viele Male in Tibet, hat dort mittlerweile drei Waisenhäuser gebaut und auch den Dalai Lama schon mehr als zehnmal getroffen. Doch der Flug von Leh in der Hochwüste des Himalaya nach Delhi in Indien am Donnerstag wird Hager besonders in Erinnerung bleiben.