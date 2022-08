Ben Affleck kann die Finger nicht von J.Lo lassen

Nach ihrer zweiten, pompösen Hochzeit am vergangenen Wochenende lassen es sich Jennifer Lopez und Ben Affleck im Honeymoon in Italien sichtlich gutgehen. Das Paar logiert bei Hollywood-Kumpel George Clooney am Comer See, ließ es sich aber nicht nehmen, in Mailand eine Runde durch die Luxus-Shops zu drehen. Turtel-Alarm inklusive!