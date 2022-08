Lopez und Affleck feierten rauschende Hochzeit

Erst in Las Vegas, jetzt noch einmal zu Hause: Jennifer Lopez und Ben Affleck haben sich am Samstag noch einmal das Jawort gegeben - dieses Mal vor Freunden und Verwandten, wie US-Medien berichteten. Das rauschende Hochzeitsfest fand auf dem 35 Hektar großen Grundstück Afflecks im US-Bundesstaat Georgia statt. Das oft als „Bennifer“ bezeichnete Paar hatte sich bereits Mitte Juli in der Glitzermetropole Las Vegas trauen lassen.