Gamescom 2022 in Köln: Kein Sommer wie damals!

Wer die Gamescom heuer schwänzt

Weder Sony mit seiner PlayStation noch Nintendo mit seiner immens erfolgreichen Switch-Konsole, die daheim am TV-Gerät ebenso wie unterwegs verwendet werden kann, sind heuer mit einem eigenen Messestand in Köln vertreten. Und auch zahlreiche andere Größen fehlen - von Activision-Blizzard („Call of Duty“, „World of Warcraft“) über Electronic Arts („FIFA“, „Battlefield“) bis hin zu CD Projekt Red („The Witcher“, „Cyberpunk 2077“).