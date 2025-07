MotoGP fährt 2026 erst im September in Spielberg

MotoGP-Kalender 2026:

27.02. – 01.03. Thailand-GP in Buriram

20.03. – 22.03. Brasilien-GP in Goiania

27.03. – 29.03. USA-GP in Austin

10.04. – 12.04. Katar-GP in Losail

24.04. – 26.04. Spanien-GP in Jerez

08.05. – 10.05. Frankreich-GP in Le Mans

15.05. – 17.05. Katalonien-GP in Barcelona

29.05. – 31.05. Italien-GP in Mugello

05.06. – 07.06. Ungarn-GP im Balaton Park

19.06. – 21.06. Tschechien-GP in Brünn

26.06. – 28.06. Dutch TT in Assen

10.07. – 12.07. Deutschland-GP am Sachsenring

07.08. – 09.08. Großbritannien-GP in Silverstone

28.08. – 30.08. Aragon-GP in Alcaniz

11.09. – 13.09. San-Marino-GP in Misano

18.09. – 20.09. Österreich-GP in Spielberg

02.10. – 04.10. Japan-GP in Motegi

09.10. – 11.10. Indonesien-GP in Mandalika

23.10. – 25.10. Australien-GP auf Phillip Island

30.10. – 01.11. Malaysia-GP in Sepang

13.11. – 15.11. Portugal-GP in Portimao

20.11. – 22.11. Valencia-GP in Valencia