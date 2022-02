Pandemie sorgte für Gaming-Boom in Österreich

Handy- und Computerspiele wurden aber nicht nur von mehr Personen, sondern auch intensiver und länger genutzt. Neun von 100 Befragten gaben an, mehr als drei Stunden täglich am Computer oder auf der Konsole zu zocken. Drei Prozent kamen sogar auf mehr als sechs Stunden pro Tag. Hochgerechnet auf die Wiener Bevölkerung sind dies mehr als 50.000 Personen. Bei den Handyspielen gaben elf Prozent an, mehr als zwei Stunden pro Tag zu spielen.