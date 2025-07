Party vor Bus: Spanierinnen demütigen Deutsche

„Spanierinnen demütigen weinende Deutsche“ titelte die „Bild“-Zeitung am Donnerstag online. Was war passiert? Nach dem Match saßen Spielerinnen und Staff im Teambus und warteten auf die Abfahrt ins Hotel. „Trommelnd, schreiend und singend“ seien dann die Spanierinnen am Bus vorbeigegangen, heißt es in dem Bericht.