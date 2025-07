Zumtobel kämpft mit massivem Gewinneinbruch

Sonderkosten durch Werkschließung

Dass der Gewinn derart massive geschrumpft ist, hat allerdings einen anderen Grund: Im französischen Les Andelys hat Zumtobel Anfang des Jahres sein Werk für Außenleuchten geschlossen. Daraus ergaben sich Sonderkosten von 14 Millionen Euro. Die einzelnen Absatzmärkte haben sehr unterschiedlich entwickelt: Mehr Umsatz verbuchte Zumtobel in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie in Großbritannien und Irland. Schwach lief es dagegen in Frankreich, Australien und Nordamerika.