Ohne Migration bleibt das Schnitzel im Lokal kalt

Gastronomie mit Einwanderungsgeschichte

Besonders geprägt von ausländischen Beschäftigten ist den Angaben zufolge die Gastrobranche in den Städten. In Wien, Graz und Linz machen Beschäftigte mit Migrationshintergrund rund 73 Prozent aus. Besonders in den stark vom Tourismus geprägten Bundesländern Tirol (38 Prozent) und Salzburg (44 Prozent) geht Ogris davon aus, dass der Anteil in Wirklichkeit über den angegebenen Werten liege, da zum Beispiel Saisonarbeiter nicht in den verwendeten Mikrozensusdaten erfasst würden.