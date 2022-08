Fünf Freunde aus Tschechien in Bergnot

Abstieg per App geplant

Dort übernachteten die fünf Wanderer und planten ihren Abstieg anhand einer Handy-App. In dieser App ist unter anderen auch der Steig durch den „Großen Totengraben“ eingezeichnet. Nach Angabe von den fünf Tschechen fragten sie eine Angestellte der Hütte, ob sie über diesen Weg ins Tal absteigen könnten. Da dies bejaht wurde, nahmen sie diesen Weg am Mittwoch in Angriff.