Vom „Poly“ zum Arbeiterkammer-Präsidenten

Peter Eder ist Präsident der Salzburger Arbeiterkammer. Eder ist aber auch ausgebildeter Maschinenschlosser. Er hat in Lend das Metallhandwerk gelernt. Zuvor hat er in den 1980ern das „Poly“ (heute: PTS) in Taxenbach absolviert. Und: Er will sich dafür nicht schämen müssen. „Es ist schlimm, wenn man gefragt wird, ob man das mit dem ’Poly’-Jahr eh sagen darf“, sagt Eder. Er hat seither Gewerkschafts- und Politikkarriere gemacht. „Es gibt unzählige PTS-Absolventen, die es in ihrem Leben zu etwas gebracht haben.“