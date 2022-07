Präsident Mattarella löst Italiens Parlament auf

Noch nie ein Wahlkampf im Sommer

Politische Wahlen im Herbst oder sogar am Ende des Sommers, wie derzeit in Planung, sind ein Novum für Italien. Die Politik muss sich auf einen Wahlkampf im Sommer rüsten, was in Italiens Republik präzedenzlos ist, da Parlamentswahlen bisher stets zwischen Februar und Juni stattgefunden hatten.