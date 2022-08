Meloni veröffentlicht Vergewaltigungsvideo

Melonis Partei gehört einem Mitte-rechts-Bündnis an, das in den Umfragen vor der Parlamentswahl am 25. September klar vorne liegt. Der Allianz gehören auch die rechtskonservative Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi sowie die rechte Lega von Matteo Salvini an. Meloni könnte im Fall eines Wahlsiegs des Mitte-rechts-Bündnisses die erste italienische Regierungschefin werden.