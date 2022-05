Umfrage: Rechtspartei Brüder Italiens auf Platz 1

Kritik an Salvinis Lega und Berlusconis Forza Italia

„Wir sind bereit, die Segel zu hissen für eine lange Reise, die die Konservativen in die Regierung bringen wird. Wir wollen zusammen gewinnen oder verlieren, ohne Allianzen mit unseren Gegnern“, sagte Meloni beim Fdl-Parteitag am 1. Mai. Die 45-Jährige kritisierte damit indirekt die Lega und die Forza Italia des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi, die derzeit gemeinsam mit Mitte-Links-Parteien die Draghi-Regierung unterstützen.